Policía Municipal retira automóvil abandonado en Monclova: obstruía fuga de agua

MONCLOVA, Coah.- Un automóvil que permanecía abandonado desde hace tiempo en calles de la colonia Cañada Sur fue retirado por elementos de la Policía Municipal, luego de que vecinos solicitaran su intervención debido a que obstruía la reparación de una fuga de agua.

El reporte fue atendido pasado el mediodía de este miércoles, sobre la calle Constituyentes, entre Felipe Ángeles y Chihuahua, donde los habitantes señalaron que un Chevrolet Cavalier negro, sin placas de circulación, llevaba largo tiempo estacionado en el mismo sitio.

Según los vecinos, el vehículo habría quedado abandonado después de que un taller mecánico que operaba en ese sector cerrara sus puertas. La situación comenzó a generar mayores inconvenientes debido a que el automóvil se encontraba justo en el área donde trabajadores necesitaban realizar labores para reparar una fuga de agua, impidiendo el acceso al punto afectado.

Ante las constantes quejas y al desconocer quién era el propietario de la unidad, los oficiales tomaron conocimiento y solicitaron el apoyo de una grúa para retirarla de la vía pública.

El Chevrolet Cavalier fue remolcado hasta un corralón, donde quedó bajo resguardo de las autoridades, en espera de que su propietario se presente para reclamarlo y acreditar la propiedad correspondiente.