Choca camión a embarazada

El conductor de un camión refrigerante causó daños a una camioneta en la que viajaba una mujer con 41 semanas de embarazo con destino al hospital, al darle un cerrón mientras circulaba por el bulevar Harold R. Pape.

El accidente se registró pasado el mediodía de ayer cuando Ivonne González Díaz de 47 años de edad, vecina de la colonia Pueblo Nuevo en el municipio de San Buenaventura, manejaba una camioneta Chrysler Town and Country, de color blanco.

La sanbonense no pudo llegar con rapidez a la cita que su hija Lineth Rodríguez, tenía en el área de ginecología de la clínica 7 del Seguro Social, ya que en el cruce con el bulevar Francisco I. Madero, la camioneta fue impactada por el costado izquierdo por un camión, propiedad de una conocida carnicería ubicada en la Zona Centro.

El camión Dodge RAM, de color blanco, era conducido por Julio César Salas Loera de 51 años de edad, vecino de la Zona Centro, quien según la afectada luego de invadirle carril y causar el choque, le dijo de manera prepotente que se quedara con sus daños a pesar de no haber tenido la culpa.

"El chofer me dijo que me quedara con mis daños, le dije que porque si no había tenido la culpa y me contestó de lo más grosero que se le iba a echar a perder su ´carne´, sin importarle el estado de mi hija, no ve que está embarazada?" mencionó Ivonne González Díaz.

Ante esto, la afectada solicitó el apoyo de las autoridades municipales, acudiendo elementos del Departamento de Control de Accidentes al lugar para deslindar las responsabilidades.

Así mismo, socorristas de Cruz Roja Mexicana acudieron a examinar a la futura mamá y la llevaron al nosocomio mientras que su madre fue llevada a la jefatura donde esperaría el pago de los daños causados a su camioneta.