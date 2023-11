Confiesa adolescente abuso sexual a manos de padrastro

MONCLOVA, COAH.- Una jovencita rompió el silencio y luego de cuatro años, confesó a su madre el abuso sexual que sufrió a manos del que fue su padrastro, lo que desató la movilización de la Policía luego que la madre de la víctima solicitó su intervención.

Fue la tarde de ayer, cuando una vecina del sector Oriente llamó al Sistema Estatal de Emergencias para denunciar el abuso sexual del cual fue víctima su hija de 14 años.

La mujer indicó que su hija adolescente le contó que cuando tenía 10 años, su pareja, Abelardo de Luna, la manoseó.

Furiosa y destrozada por la confesión de su hija, la mujer solicitó el apoyo de la Policía para que capturaran al supuesto depredador sexual, a quien ella ubicaba en calles de la colonia José de las Fuentes.

Sin embargo, al llegar al sitio en el que la denunciante quedó de verse con los oficiales, no lograron ubicarla, siendo testigos quienes dieron a conocer que, junto a su hija, habían acudido en un vehículo particular a formalizar cargos por el delito de abuso sexual en contra de su ex pareja ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.