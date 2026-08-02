Hombre sufre crisis tras separación

MONCLOVA, COAH.– La separación con su pareja sentimental y el ya no ver a su hijo de 10 años llevaron a un hombre de 28 años a tratar de poner fin a su vida la mañana de este sábado en su domicilio ubicado en calles de la colonia Pedregal de San Ángel, desatando la movilización de autoridades y paramédicos.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 06:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Pedregal, cerca del bulevar San José, donde Jonathan Almanza Martínez solicitó apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias.

De acuerdo con la información recabada, el hombre atravesaba por un difícil momento personal derivado de la ruptura con su pareja sentimental y el distanciamiento de su hijo de 10 años. Horas antes había intentado dialogar con su ex pareja con la esperanza de retomar la relación; sin embargo, la respuesta fue negativa.

Tras ese encuentro, Jonathan presuntamente consumió bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, situación que agravó su estado emocional y desencadenó la crisis por la que finalmente pidió ayuda.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al domicilio para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo observación médica.

Fuentes señalaron que, además de la atención clínica, el paciente sería canalizado para recibir valoración especializada y acompañamiento psicológico, como parte del seguimiento a su estado de salud.