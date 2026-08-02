Choque entre Ford Ikon y Nissan Altima en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un descuido al momento de estacionar un automóvil provocó un singular accidente durante los primeros minutos de este sábado en la colonia Independencia, donde un vehículo se desplazó por sí solo y terminó chocando contra otra unidad que se encontraba debidamente estacionada.

El percance ocurrió sobre la calle Coahuila, a unos metros del cruce con Francisco Villa, donde Juan José descendió de su automóvil Ford Ikon color guindo sin percatarse de que la unidad no había quedado correctamente asegurada.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor presuntamente no accionó el freno de mano o no dejó el vehículo completamente asegurado, por lo que comenzó a avanzar lentamente sin control.

Tras recorrer varios metros, el Ford Ikon terminó impactándose contra la parte posterior de un Nissan Altima color gris, propiedad de Roberto González, el cual permanecía estacionado sobre la misma vialidad.

El choque dejó daños materiales de consideración en ambas unidades; sin embargo, por fortuna no hubo personas lesionadas, ya que ninguno de los vehículos tenía ocupantes al momento del incidente.

Vecinos del sector dieron aviso al sistema de emergencias, por lo que elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, elaborar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Finalmente, los oficiales dialogaron con los propietarios de ambas unidades para que buscaran llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante las autoridades competentes.