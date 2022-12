Da a luz en su casa

MONCLOVA, COAH.- Una mujer dio a luz a su tercer hijo al interior de su vivienda ubicada en la colonia 21 de Marzo, luego que en el Hospital General Amparo Pape de Benavides la regresó afirmando que aún no estaba lista para el parto, siendo socorristas quienes acudieron a su auxilio y el de su bebé, llevándolos nuevamente al nosocomio.

Fue la mañana de ayer cuando Yaneth Araceli Menchaca Estrada de 37 años de edad, empezó a sentir contracciones, por lo que de inmediato su madre, María de los Ángeles Estrada, la llevó al Hospital Amparo Pape de Benavides.

No obstante, los médicos la regresaron pues tras revisarla le dijeron que aún no estaba ´lista´ ya que aún no estaba completamente dilatada, por lo que se retiró a su hogar sin imaginarse que su bebé nacería minutos más tarde.

Los dolores fueron en aumento y de pronto, Yaneth entró en labor de parto, naciendo un varón, por lo que su esposo y su madre pidieron el apoyo de los socorristas, acudiendo personal del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila, quienes atendieron a la madre y su bebito.

Yaneth y su bebé fueron ingresados al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en donde quedaron en manos de los especialistas, quienes detallaron que se encuentran en óptimas condiciones. Cabe señalar que el bebé aún se encontraba unido a su madre mediante el cordón umbilical.