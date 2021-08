Denuncia a financiera

Salvador García García, ex obrero de Altos Hornos de México y pensionado, denunció públicamente a la financiera Dimex por sentirse víctima de fraude, ya que le siguen cobrando una deuda que, se suponía, estaba por cubrir el próximo mes de Diciembre.

Señaló que fue el pasado mes de Diciembre del año 2019 cuando sacó un préstamo por 22 mil pesos a un plazo de 24 meses con mensualidades de dos mil 227 pesos, y aunque pagó puntualmente mes con mes, misteriosamente, dichos pagos no se vieron reflejados, argumentando personal de la financiera que aún faltan 16 mensualidades por cubrir.

Salvador detalló que ayer por la tarde acudió a las instalaciones de dicha financiera ubicadas sobre el bulevar Harold R. Pape, cerca del cruce con la calle Las Flores, de la Zona Centro, fue enterado que todavía le faltaba más de un año para cubrir un monto por 80 mil 193 pesos.

"Les dije que no podía ser posible, pues pedí el préstamo a 24 meses, se suponía que la deuda quedaría saldada el próximo mes de Diciembre, pero ahora me salieron con esto, es un fraude, además me dijeron que de no pagar me saldría más caro. No me resuelven nada, ahora me dicen que estoy registrado en el municipio de Muzquiz, pero como va a ser posible eso" explicó desesperado el usuario.

Por el momento se sigue asesorando con abogados para ver cómo proceder y evitar que aumente la deuda ya que dice está siendo víctima de un fraude.

