Denuncia mujer a marido abusivo

Martha Elena pidió el apoyo de las autoridades para que arrestaran a su verdugo.

Jorge fue detenido por golpear a su esposa.

Una mujer, originaria de Veracruz, denunció ante las autoridades el maltrato físico que sufre a manos de su esposo desde hace 6 meses luego que ayer, en medio de su borrachera le propinó una golpiza que la orilló a romper el silencio.

Fue cerca de las 11:00 horas cuando la comerciante, Martha Elena San Juan Manuel, de 48 años, pidió la intervención de las autoridades luego que su esposo la agredió al interior de su domicilio localizado sobre la calle Río de Janeiro, número 908, de la colonia Chinameca.

De inmediato, oficiales asignados a vigilar el sector en mención se trasladaron a la vivienda para auxiliar a la veracruzana.

A su llegada, los oficiales fueron interceptados por la víctima, quien detalló los constantes abusos, golpes y malos tratos que sufre a manos de su marido, quien luego de estar juntos desde aproximadamente cinco años, comenzó a agredirla siempre que se emborracha.

Martha, quien es madre de cuatro hijos, indicó que no tuvo familia con su verdugo, quien desde el pasado mes de diciembre del año 2020, cuando llegaron a la ciudad, comenzó a golpearla. "Ya sólo quiero que me deje ir, me decía que nos fuéramos a Nuevo Laredo pero allá esta su familia y me va a ir peor, estoy harta de sus golpes, todos los vecinos se dan cuenta cuando me pega" dijo entre lágrimas la veracruzana.

Ante tal acusación, los oficiales de la patrulla 178 de la Policía Municipal aseguraron a Jorge Martínez Salazar, de 48 años, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y llevaron a la afectada ante el juez calificador en turno.

El abusivo sujeto fue encerrado en las celdas preventivas mientras que la comerciante, quien se dedica a vender en las pulgas, narró lo ocurrido ante las autoridades.

Jorge quedó detenido sólo por una falta administrativa menor dando oportunidad a Martha de acudir a su vivienda, donde vive de renta, para sacar sus pertenencias.