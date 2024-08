Derriba con retro barda de vivienda en la Del Río

MONCLOVA, COAH.- La mañana de ayer, un operador de retroexcavadora derribó parte de una barda que albañiles estaban levantando en un domicilio de la colonia Del Río, mientras realizaba labores de limpieza.

El accidente ocurrió sobre la calle Almendras con Moras, cuando el operador de la maquinaria pesada golpeó la barda de la vivienda, causando que esta se desplomara parcialmente.

No obstante, no fue hasta por la tarde que Fabiola Armendáriz, propietaria de la casa, al ver la destrucción de la barda que los albañiles estaban construyendo, fue en busca del operador de la retro. Ante los considerables daños en su hogar, la dueña no dudó en solicitar la intervención de las autoridades.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para mediar la situación. Tras evaluar los daños, el operador de la retroexcavadora accedió a cubrir los costos de reparación, resolviendo el conflicto de manera pacífica.