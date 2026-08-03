Encontronazo en el Salinas deja dos lesionados

FRONTERA, COAH.- Un aparatoso accidente dejó dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales la mañana de este lunes, luego de que el conductor de un auto presuntamente omitió una señal de alto y provocó un fuerte encontronazo que terminó con ambos vehículos sobre el camellón del libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El percance ocurrió en la intersección con la Prolongación Industrial, vialidad que conecta el libramiento con la avenida Industrial de Monclova, hasta donde se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Detalles del accidente

De acuerdo con el peritaje preliminar, Sergio Esparza, vecino de la colonia El Roble en Monclova, conducía un Ford Ikon color negro con dirección de Frontera hacia Monclova.

Al intentar incorporarse hacia el puente de la Prolongación Industrial, presuntamente no respetó la preferencia de paso y se atravesó en la trayectoria de una camioneta Nissan Juke color gris, de procedencia extranjera.

La unidad era conducida por Iván Rodríguez, vecino de la colonia Obrera Sur en Monclova, quien ya no tuvo oportunidad de evitar el impacto.

La fuerza del choque proyectó ambos vehículos hasta el camellón, donde quedaron trepados y con severos daños, causando alarma entre automovilistas que transitaban por la concurrida vialidad.

Atención médica y consecuencias

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a ambos conductores, quienes resultaron lesionados. Tras estabilizarlos, fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS, en Monclova, donde quedaron bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal de Frontera tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente, determinando de manera preliminar que la responsabilidad recaía en el conductor del Ford Ikon por no respetar el señalamiento de alto al incorporarse a la vialidad.

Finalmente, una grúa retiró las unidades involucradas, mientras las autoridades continuaban con las diligencias para el deslinde de responsabilidades.