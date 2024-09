El "amigo" le roba camioneta

Un hombre robó la camioneta de su amigo aprovechando que se divertía con las cariñosas, ocasionando daños en cuatro vehículos en el Fraccionamiento Carranza, dejando la troca abandonada en la colonia Miravalle Dos, la noche de ayer.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas de ayer cuando Irvin Gutiérrez se encontraba en compañía de su amigo Manuel Acacio, ambos se divertían de lo lindo con las cariñosas, en un salón de baile ubicado en la calle Venustiano Carranza.

Irving mencionó que dejó las llaves de su camioneta marca Ford Edge color guinda, sobre la mesa, mientras ingerían bebidas embriagantes, explicó que se levantó al sanitario y fue entonces que Manuel tomó las llaves de la troca y se marchó en ella.

Irving no se percató de ello en ese momento, sin embargo, tiempo después al no ver a su amigo, y darse cuenta que las llaves de su camioneta no estaban sobre la mesa, salió del salón y fue al exterior, solo para percatarse que su troca ya no se encontraba en el estacionamiento.

Manuel Acacio, imprimió velocidad y al desplazarse por la calle Bruno Neira esquina con Ernesto Aguirre en el Fraccionamiento Carranza perdió el control y se estrelló con cuatro automóviles que se encontraban estacionados fuera de los domicilios.

Manuel no detuvo su marcha sin embargo al ser perseguido por uno de los afectados, dejó la camioneta abandonada en la calle Paseo de los Chopos de la colonia Miravalle Dos, la camioneta Ford presentaba daños de consideración en la carrocería, los afectados llegaron hasta el lugar sin embargo el responsable se dio a la fuga cobardemente.

Agentes de peritaje llegaron al Paseo de los Chopos y remolcaron la camioneta al corralón mientras que los afectados fueron invitados a presentar su denuncia ante el Ministerio Público.