Robo de cableado eléctrico deja sin energía a empresa en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El robo de más de 50 metros de cableado eléctrico dejó sin suministro de energía a una empresa ubicada al sur de Monclova, lo que provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública durante la madrugada de este viernes.

El reporte fue recibido a las 02:40 horas a través del sistema de emergencias, donde el encargado del establecimiento solicitó la presencia de una patrulla tras descubrir que personas desconocidas habían sustraído el cableado de las instalaciones.

Los hechos ocurrieron en una empresa localizada sobre el bulevar Harold R. Pape, en el sector Asturias. De acuerdo con el denunciante, el robo fue detectado cuando repentinamente se interrumpió el servicio de energía eléctrica, momento en el que se percataron de que habían sido cortados y sustraídos más de 50 metros de cable.

El afectado informó a las autoridades que no logró observar a los responsables; sin embargo, manifestó la sospecha de que el ladrón aún pudiera encontrarse dentro de las instalaciones, debido a que el apagón acababa de registrarse.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para inspeccionar el inmueble y realizar un recorrido tanto en el interior como en los alrededores, con el propósito de localizar al o los responsables. Hasta el cierre de esta edición no se informó sobre personas detenidas ni sobre la recuperación del material robado.

Las autoridades orientaron a los representantes de la empresa para que presenten la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el robo.