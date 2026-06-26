Monclova: Conductora en sentido contrario genera accidente vehicular

MONCLOVA, COAH.- Una conductora que presuntamente circuló en sentido contrario provocó un accidente automovilístico sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura de la colonia Nueva Rosita, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de las autoridades viales.

El percance ocurrió cuando María Fernanda Guerrero conducía un automóvil Suzuki color vino sobre el bulevar Madero con dirección al oriente. Al llegar al entronque con el bulevar Benito Juárez realizó una vuelta hacia la izquierda, incorporándose al carril contrario.

La maniobra tomó por sorpresa al conductor de una camioneta Suzuki Ertiga color blanco, quien circulaba con preferencia de paso en dirección al poniente. Al advertir que el automóvil avanzaba de frente hacia él, intentó esquivarlo para reducir la fuerza del impacto.

Gracias a la reacción del conductor, la colisión no fue frontal, evitando que el accidente dejara personas lesionadas. No obstante, ambas unidades resultaron con daños de consideración en sus carrocerías.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, abanderar el área y restablecer la circulación mientras se retiraban los vehículos involucrados.

De manera preliminar, los oficiales establecieron que la probable causa del percance fue la falta de precaución al incorporarse a la vialidad e ingresar en sentido contrario, por lo que la responsabilidad recaería en la conductora del automóvil.

Al concluir las diligencias, las autoridades promovieron el diálogo entre ambas partes para buscar un acuerdo sobre la reparación de los daños y reiteraron el llamado a respetar la señalización y los sentidos de circulación para prevenir este tipo de accidentes.