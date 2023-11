Encierran a padre e hijo por robar Tsuru ´caliente´

MONCLOVA, COAH.- Un automóvil que contaba con reporte de robo fue recuperado por el Coordinador de la Policía Municipal, José Ángel Cisneros, en calles de la colonia Colinas de Santiago, luego que un hombre se lo ´compró´ a un vecino de la colonia Otilio Montaño.

A disposición del Ministerio Público terminaron Armando Joel Villarreal Castillo de 28 años de edad, y su padre, José Leonardo Villarreal Tamez, de 61 años de edad, ambos con domicilio en la calle Teatro Obrero número 1443 de la colonia Colinas de Santiago, bajo el cargo de receptación dolosa y/o lo que resulte.

Los hechos ocurrieron la mañana de ayer, luego que Roberto Sánchez Chávez, interceptó la unidad en la que patrullaba el Coordinador Operativo de la Policía Municipal, José Ángel Cisneros, para pedirle apoyo ya que había encontrado su coche, un Nissan Tsuru, de color gris, el cual le fue robado mientras dormía.

'Están en un error, no me robé nada, este carro lo acabo de comprar, me lo vendió 'El Luis' de la Otilio. Apenas fuimos por él' indicó Armando Joel a los oficiales mientas que confirmaban que el coche contaba con reporte de robo.

Ante esto, Armando Joel y su padre fueron asegurados por los oficiales de la Policía Municipal, y el Tsuru fue remolcado con una grúa hasta un corralón, donde quedaría a disposición del Ministerio Público.

Armando y José Leonardo fueron llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno, quien se encargó de ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes bajo el cargo de receptación dolosa y/o lo que resulte.