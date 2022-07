Exige justicia para su hermano

MONCLOVA COAH.- La hermana del presunto responsable de violación hacia una mujer con discapacidad, hizo presencia en el Ministerio Público, dónde exigió justicia para su hermano que ya fue recluido en el CERESO con falta de pruebas, aunado a hacer el señalamiento contra el hijo de la pareja de su hermano.

Es Judith Catalina Carrizales Martínez, quien se presentó por el trascurso de la mañana ante los medios de comunicación, dónde hizo el llamado a las autoridades para que se investigue a fondo la situación de su hermano, Jesús Carrizales Martínez, asegurando que Luis Jasso fue el verdadero responsable de la violación.

La dama dijo a los medios que la madre de la niña que sufrió los tocamientos, no era payasita como dijo serlo, si no, cantinera en un bar, agregando que desde la mañana no se le veía en su domicilio, más que ya en las madrugadas.

También puntualizó que la mujer se quedaba sola por la mañana con su hermano, tachándolo como drogadicto, además resaltó que también fuera investigado por el delito, ya que su hermano, solo estaba por los tardes después del trabajo.

