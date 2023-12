¡Feminicidio!; atrapan al asesino de Yosmi

MONCLOVA, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado localizaron el cuerpo de Yosmi Amairani Cazares Olivera, la joven de 19 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 2 de diciembre, logrando horas después la capturar del presunto feminicida.

El cuerpo de Yosmi Amairani Cazares Olivera presentaba varias puñaladas y golpes fue asesinada por un hombre de gustos ´oscuros´.

Detectives de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Agencia de Investigación Criminal localizaron el cadáver de la joven, emplayado dentro de una caja de color rojo, la cual estaba cubierta por una bolsa de hule de color negro, a orillas del Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto.

La joven de 19 años que dejó en orfandad una niña de tres fue localizado la mañana de ayer, derivado de las investigaciones realizadas por las autoridades, quienes lograron ubicar al taxista que la llevó hasta el domicilio marcado con el número 131 de la calle Industrial en la colonia del mismo nombre, en el municipio de ciudad Frontera, donde un hombre de aproximadamente 30 años, la contrató como dama de compañía.

Al obtener una orden de cateo, los detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron en apoyo de los elementos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, quienes capturaron al presunto feminicida y obtuvieron evidencias además de asegurar un vehículo.

Tras la confesión de Adal ´N´, quien es amante del estilo ´dark´, los detectives de la Fiscalía General del Estado llegaron hasta una pronunciada curva del Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, ubicado en el sector oriente de la ciudad, donde encontraron la caja de plástico que contenía el cuerpo de Yosmi.

Debido que el crimen fue perpetrado desde el sábado, el cuerpo de la joven ya presentaba un avanzado estado de descomposición. Su cadáver no fue examinado en el lugar, sería hasta en las instalaciones del Servicio Médico Forense, al momento de someterlo a la necropsia de ley la cual reveló que fue apuñalada y golpeada hasta la muerte.

Por su parte, otra chica con la que Adal 'N' se puso en contacto para tener un encuentro la mañana del viernes 1 de diciembre, le pidió que acudiera a su casa cerca de las 09:30 horas, dándole las características de su vivienda.

Como un tipo raro, de ojos hinchados y de color rojo, cuya habitación era de color negro y tenía calaveras, fue descrito por la joven que logró salir viva de dicha situación pues además un amigo la esperó al exterior de la casa.

"Me llamó la atención que tenía muchas cobijas en un lado de la cama individual, tenía muchos juguetes y le pregunté que si los coleccionaba para mi sorpresa me dijo que eran de su hijo, quien murió, eso me dejó helada" indicó la joven, de quien por obvias razones se omiten sus generales.

Trascendió que el hombre argumentó que atacó a Yosmi cuando la descubrió tratando de robarlo, lo que desató la furia que lo llevó a cometer el crimen. Así mismo, para deshacerse del cuerpo de la chica, este lo emplayó, lo colocó en una caja de plástico de color roja misma que cubrió con un hule de color negro, el cual quedó como testigo de los sangrientos a un costado del Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto. Horas más tarde, Adal ´N´ fue trasladado al penal provisional acondicionado en el C4 al ser aprehendido por los detectives de la Agencia de Investigación Criminal. El día de hoy será presentado ante el Juez de Control en una audiencia inicial.