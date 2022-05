Golpea a su padre

MONCLOVA, COAH.- En medio de un ataque de esquizofrenia, una mujer atacó a su padre solo porque se negó a prestarle el auto para ir al gimnasio. Desesperado, el patriarca acudió a la Comandancia Municipal para pedir el apoyo de la Policía.

Fue la tarde de ayer cuando padre e hija arribaron a las instalaciones de la jefatura a bordo de un automóvil Ford, en color blanco.

Ahí, Arianna bajó junto a su padre, y explicó a un oficial que encontró fuera del área de ingresos a detenidos, que su papá la había maltratado.

Por su parte, el padre de la chica indicó que su hija sufrió un ataque de esquizofrenia que la llevó a saltarle encima mientras se hallaba acostado dentro de su casa ubicada sobre la calle Michoacán, número 1604, de la colonia San Francisco.

"Me jaló del cabello, se molestó porque no le presté el carro pero es que no trae gasolina, le dije que cuando cobrará le daba para que fuera al gimnasio pero no le pareció. Como pude me la quite pero se desquitó rompiendo cosas de la casa" dijo desesperado el papá de Arianna.

También lee: Creo algo malo le pasó a Cris: mamá

"Ha estado internado en el CESAME cuatro veces. Sólo no se toma su medicamento y empeora. La verdad si me han preguntado si no me da miedo que me haga algo mientras duermo, pero que puedo hacer, desde que tenía seis años sufre de estos ataques" agregó el hombre mayor.

Indicó que Arianna tiene una hija de 14 años, que por su condición no se encuentra con ella, sino que está a cargo de una tía con la que vive en Estados Unidos.

Debido que esta no es la primera vez que la joven de 32 años ataca a su padre, el juez calificador decidió asegurarla en una celda por espacio de varias horas, permaneciendo tranquila.