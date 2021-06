Golpea ´kriko´ a su madrecita

Hora Cero

Alberto fue llevado a la jefatura pero al llegar comenzó a presentar dificultades para respirar, por lo que lo regresaron a su domicilio.

Alberto se drogó con cristal y arremetió contra su madre.

Un descontrolado drogadicto que golpeó a su madre fue detenido por elementos de la Policía Municipal, sin embargo fue llevado de nueva cuenta a su domicilio debido al alto grado de intoxicación que presentaba al consumir una fuerte dosis de cristal.

Alberto Barrera Villasana, de 20 años, vecino de la calle Fertilizantes, número 1416, de la colonia Cañada Sur, es el adicto que se atrevió a agredir a su madre.

Fue la tarde de ayer cuando oficiales asignados a la patrulla 162 fueron requeridos en el domicilio de Alberto, luego que su madre agresión que sufrió.

De inmediato, los uniformados llegaron hasta donde se encontraba el descontrolado sujeto y lo sometieron al orden.

Sin embargo, al consumir un gran pedazo de cristal, Alberto comenzó a presentar dificultades para respirar al llegar a la Comandancia Municipal.

Dentro de las celdas, empeoró por lo que las autoridades decidieron pedir el apoyo de los socorristas de Cruz Roja Mexicana, no obstante no pudo ser llevado a un hospital pues no había algún familiar que lo acompañara.

Por ello, decidieron llevarlo de nuevo a su domicilio luego que su madre se negó a acudir a la jefatura.

