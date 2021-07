Golpean a dueño de taller de lavadoras

Hora Cero

Un comerciante del Fraccionamiento Nogalar, denunció que fue víctima de un grupo de vándalos que no conforme con golpearlo causaron destrozos en su taller dedicado a la venta y reparación de lavadoras.

Rubén Sifuentes Cortez de 53 años de edad, relató que su hijo se enfrascó en una discusión con varios sujetos que lo enfrentaron cuando se disponía a llevar a su novia a su casa, por lo que al dejarla sana y salva, regresó para golpearlos.

En venganza por la golpiza, los vándalos llegaron a su domicilio ubicado en las calles Valle Azul y Valle Verde, para vengarse y sin decir más, se metieron la vivienda donde se encontraba durmiendo junto a sus hijos.

"Escuchamos un escándalo en la planta baja de la casa, inmediatamente bajé y vi a varios hombres dentro, por lo que comencé a golpearlos hasta que logre sacarlos y cerré la puerta pero para desquitarse, se fueron sobre las lavadoras, las aventaron y destrozaron a pesar que son ajenas" detalló el afectado.

Agregó que al escuchar como estaban dañando las lavadoras que tenía para arreglar, salió de su casa y los tipos se le fueron encima a los golpes, logrando lesionarlo. Al lograr su cometido, los vándalos se fueron siendo minutos después que se dio aviso a la Policía.

"De hecho yo me entreviste con los oficiales, les explique lo que pasó y me dijeron que formalizara mi denuncia, ya cuando localice a mi hijo, me fui a consultar pero quise aclarar que no me atacaron para defender a mi mujer, yo no golpee a nadie" concluyó.