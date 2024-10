Hallan al ´Fide´ en modo ´tazo dorado´

FRONTERA, COAH.- El supuesto hallazgo de un hombre golpeado, maniatado y con visibles huellas de violencia que yacía tirado en calles de la colonia Occidental, desató la movilización de las autoridades municipales y de los oficiales de la Agencia de Investigación Criminal, la mañana de ayer.

El fuerte operativo policial y de emergencia se desplegó luego que vecinos de la calle Ferrocarril, en su cruce con la calle 20 de Noviembre, reportaron a un hombre tirado, golpeado y maniatado. El hecho se registró alrededor de las 07:40 horas, cuando alarmados habitantes alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y socorristas de Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al lugar, donde encontraron a Fidencio Acosta Mata, el hombre que, presuntamente se encontraba tirado en el suelo con la cabeza cubierta con trapos y las manos aparentemente atadas. La escena inicialmente sugería un posible caso de violencia o secuestro.

Sin embargo, al acercarse al hombre, las autoridades descubrieron que Fidencio solo estaba profundamente dormido, roncando tras una noche de excesos. Al revisar su condición, los socorristas confirmaron que no presentaba signos de violencia ni heridas, sino que se encontraba en estado de ebriedad. Según las primeras investigaciones, el hombre había bebido en exceso y, en su intento por regresar a casa, a varias cuadras del lugar, se desplomó en la vía pública.

Tras corroborar que Fidencio no necesitaba atención médica, los policías lo dejaron seguir su camino, no sin antes ayudarlo a ponerse en pie. El hombre, todavía aturdido por la resaca, recogió su bicicleta y se retiró del lugar, poniendo fin a la situación que, afortunadamente, no pasó a mayores.