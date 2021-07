Hallan muerto a septuagenario

El cuerpo de un hombre de 76 años de edad fue localizado en avanzado estado de descomposición por las autoridades luego que vecinos de la colonia Primero de Mayo percibieron olores nauseabundos, dando parte al 911.

El hoy occiso llevaba en vida el nombre de Fernando Saldaña, conocido por sus amigos como ´Polendo´, de 76 años, y quien era de oficio vidriero.

Vecinos de la calle Manuel Acuña reportaron la tarde de ayer mediante la línea de emergencias que olores fétidos emergían de la casa marcada con el número 333.

Al tener por lo menos tres días de no ver en la calle al septuagenario que recientemente había quedado viudo ante el fallecimiento de su esposa Lidia, sospecharon que algo andaba mal, ya que vivía solo.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron hasta la vivienda que es conducida por un estrecho pasillo, logrando entrar sólo para confirmar que don Fernando yacía muerto.

"Siempre le daba una vuelta, pero ahora me salieron otras cosas y ya no pude ir a buscarlo, al menos tiene tres días que ya no se veía en la calle" dijo un amigo y vecino de Fernando, quien se mantenía por la pensión que obtuvo gracias a su esposa.

Debido que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, los agentes del grupo de Homicidios solicitaron el apoyo del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para que fijaran la escena.

Luego que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes, se ordenó el levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al anfiteatro.

Fue el resultado de la necropsia practicada al cadáver de don Fernando lo que reveló que murió a consecuencia de un infarto.