Huye jovencito de filtro anti alcohol

Una fuerte movilización se registró sobre el Bulevar Harold R. Pape, tras la persecución por parte de la Policía Municipal, de un automovilista que se negó a detener su marcha en el filtro anti alcohol, siendo finalmente capturado el conductor y su novia en las calles de la colonia Guadalupe, la madrugada de ayer.

Los detenidos se identificaron como Erick de 21 años de edad, y Keyla de 18 años de edad, ambos vecinos de la colonia Guadalupe Borja de Ciudad Frontera, la pareja viajaba a bordo de un auto extranjero color negro marca Ford fusión, sin embargo, al llegar al filtro anti alcohol ubicado en el cruce del Bulevar Pape y Ejército Mexicano se negó rotundamente a detenerse, tras los señalamientos de la policía.

Erick conductor del automóvil imprimió velocidad, es por ello que la Policía Municipal fue tras él, por lo que finalmente fue capturado en la calle Maracaibo de la colonia Guadalupe, las fuerzas de orden esposaron a la joven pareja y la subieron a la patrulla para posteriormente ser llevados a las instalaciones de Seguridad Pública.

Tras su detención Erick comentó que no había ingerido alcohol, se mostró arrepentido de su proceder, al estar a punto de chocar en al menos tres ocasiones, y dijo no poder explicar porque no detuvo su marcha en el filtro anti alcohol.