Le da puñetazo a madre de pirómano

MONCLOVA, COAH.- Por darle un puñetazo en la cara a la madre del presunto pirómano de la 2 de Abril, frente a las instalaciones de la Comandancia Municipal, el padre del afectado por la quemazón de su camioneta, terminó a disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron cerca de las 07:00 horas, cuando los familiares de Carlos y de Pedro Eduardo, dueño de los vehículos que fueron dañados por el fuego en la Privada 2 de Abril, se encontraban al exterior de la jefatura por la calle Pípila.

"Estábamos aquí afuera, el señor me habló y yo me habló, pensé que para arreglar la situación en la que acusan a mi hijo de haberle quemado una camioneta al suyo, pero al acercarme, se empezó a burlar de mi y cuando le dije que el responsable era su hijastro, enfureció y me tiró un puñetazo" dijo Carmen Treviño.

Al ver dicha agresión, elementos de la Policía Municipal aseguraron a René Alonso Martínez, padre de Pedro Eduardo Martínez, dueño de la Chevrolet Silverado que fue incendiada en la Privada Álamo.

Tras la agresión que sufrió el ama de casa, resultó con un esguince cervical, hecho por el que su vecino fue turnado al Ministerio Público bajo el cargo de lesiones dolosas y/o lo que resulte.