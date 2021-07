Le ´echan´ agua, se pasa rojo y choca

Hora Cero

Socorristas del GUBC atendieron a Claudia García.

Tras perder la visibilidad por un ´salpicón´ de agua que le arrojó otro coche, un conductor terminó pasándose la luz roja de un transitado cruce de la colonia Guadalupe por lo que chocó contra una camioneta.

El accidente vial fue reportado cerca de las 18:50 horas, en el cruce del bulevar Harold R. Pape y el bulevar Francisco I. Madero, arrojando como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales.

Como responsable fue señalado el conductor de una camioneta Chevrolet, color blanco, quien aseguró que otro coche levantó el agua de un charco cayéndole sobre el parabrisas, lo que le quitó visibilidad.

"Por precaución seguí avanzando para evitar que me chocaran por detrás, pero nunca me imaginé que me pasaría la luz roja y chocaría", señaló el conductor de la Chevrolet.

La parte afectada tripulaba una camioneta Ford Escape, color gris, y tras el impacto resultó lesionada Claudia García Santibáñez de 48 años, quien viajaba de copiloto en la Chevrolet.

Finalmente, elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para poder deslindar responsabilidades.

