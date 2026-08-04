Se estrella contra moto
Un motociclista presuntamente ignoró un señalamiento de alto y provocó un violento encontronazo sobre el bulevar Harold R. Pape. Uno de los involucrados fue hospitalizado y el presunto responsable quedó asegurado.
MONCLOVA, COAH.– Un fuerte choque entre dos motocicletas registrado la noche del lunes sobre el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas trasladada a un hospital, además de una intensa movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Control de Accidentes.
El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, a la altura de la colonia La Loma, cuando Jonathan Aguilera, de 28 años, circulaba sobre la calle Roberto Moreno con dirección al poniente a bordo de una motocicleta Italika negra adaptada con un triciclo para la recolección de materiales. De acuerdo con las investigaciones preliminares, al incorporarse al bulevar Harold R. Pape presuntamente omitió el señalamiento gráfico de alto, invadiendo el paso preferencial justo cuando por la arteria principal circulaba otra motocicleta Italika, conducida por Brian Argenis, de 20 años.
El impacto fue inevitable y ambos conductores salieron proyectados contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones que obligaron a testigos a solicitar el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911. Mientras llegaban los cuerpos de auxilio, Brian intentó retirarse del lugar al pensar que podría ser responsabilizado del accidente; sin embargo, fue interceptado por oficiales de vialidad antes de llegar al cruce con la calle Zaragoza, quienes al percatarse de que ambos estaban lesionados solicitaron de inmediato una ambulancia.
Socorristas de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los motociclistas y, tras valorarlos, determinaron trasladar a Brian Argenis a un hospital para una atención médica más especializada, mientras Jonathan permaneció en el sitio bajo resguardo de las autoridades. Tras concluir el peritaje, elementos del Departamento de Control de Accidentes establecieron de manera preliminar que Jonathan Aguilera fue quien originó el percance al no respetar el señalamiento de alto, por lo que quedó asegurado para responder por las lesiones y los daños derivados del accidente.