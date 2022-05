Lo pierde todo en el Día de las Madres

MONCLOVA, COAH.- Golpeado, sin pareja y en las celdas fue donde terminó un borracho en pleno Día de las Madres luego de dañar de un manotazo el auto de quien según él es el amor de su vida, pues acudió en su ayuda cuando su hijo lo dejó tendido en calles de la colonia Hipódromo.

Félix Monreal Martínez, de 50 años de edad, es el chiflado sujeto que acabó con diversos golpes a manos de su hijo, David.

Fue la noche de ayer, cuando María Guadalupe fue informada por sus vecinos sobre que su pareja estaba tirado y lesionado sobre la calle 2 de la colonia Hipódromo, luego de ser golpeado por su hijo.

La abnegada mujer acudió en busca de su pareja junto a su hermana Lourdes, encontrando a Félix tirado en la calle por lo que llamaron a la Policía y a los socorristas.

Socorristas del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila acudieron al auxilio del ebrio sujeto, quien al ser cuestionado sobre la identidad de su agresor, comenzó a llorar argumentando que fue su hijo David, quien le propinó la paliza.

Todo iba bien, Félix estaba a punto de irse a su casa con su mujer, fue auxiliado por su cuñada, quien de ´cuervito´ lo llevó hasta el Ford Focus, de color gris, que con tanto esfuerzo su hermana compró.

Sin embargo, al ganarle el sentimiento y el coraje, Félix se desquitó con el coche y de un manotazo quebró un cuarto, lo que desató la furia de su mujer, quien solicitó su detención para no tener que lidiar con él.

´Llévenselo a la chin#%&@, ya no voy a batallar con él. Nada más me lo vienen a dejar cuando está bien fregado, con que me lo va a pagar si ni trabaja´ dijo María Guadalupe a los oficiales, exigiendo el arresto de Félix, quien también en alguna ocasión la lesionó al lanzarle una botella de caguama.

Ante esto, los representantes de la ley se encargaron de someter a Félix y lo abordaron a la patrulla mientras no dejaba de pedirle perdón a quien hasta anoche fue su pareja.

Tras la detención de Félix, María Guadalupe se molestó con su hermana, a quien reprochó haber acercado al briago de su ex al automóvil, cuando lanzó el golpe.

Por su parte, el briago fue remitido a las celdas en donde por chiflado, pasó el resto de la noche.