Mata infarto a indigente

FRONTERA, COAH.- Un hombre que se refugió en el alcohol luego que su hijo fue asesinado, fue sorprendido por la muerte mientras dormía, siendo su cuerpo localizado en el sitio que habitaba junto a otros indigentes en la colonia Magisterial.

El hoy occiso fue identificado ante las autoridades como Jorge Emilio Hernández, de 56 años de edad, y quien a pesar de tener su domicilio en la calle Soledad de la colonia Occidental, vivía en situación de calle al echarse al vicio por el crimen que le arrebató a su hijo, refugiándose con otros dos indigentes en una ´casita´ improvisada en la calle Preparatoria.

Fue la mañana de ayer cuando Julio César Muñoz arribó hasta el sitio localizado a un costado de la Súper Pulga para llevarles alimento a Jorge Emilio, Pedro y Óscar, tres indigentes a los que les tiende la mano debido a la situación en la que viven.

´Ya tenía tiempo que decía que se sentía mal, le dolía el pecho, hoy que llegue a verlos y traerles comida se me hizo raro que no se levantara, me acerque y vi que no respondía. Vi pasar a una muchacha y le pedí que pidiera el apoyo de la Policía pues me di cuenta que estaba muerto´ indicó Julio César Muñoz.

Por ello, socorristas del Cuerpo de Bomberos se movilizaron al sitio al igual que elementos de la Policía Municipal, sin embargo, los rescatistas solo confirmaron el deceso de Jorge Emilio por lo que los uniformados procedieron a pedir la intervención de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

Los sabuesos de la Fiscalía General del Estado arribaron acompañados por el personal de Servicios Periciales, quienes descartaron que el cuerpo de Jorge presentara huellas de violencia, y tras realizar las diligencias correspondientes, se ordenó que fuera trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor.

Así mismo, la necropsia de ley practicada al cuerpo de Jorge reveló que murió mientras dormía, víctima de un infarto fulminante.