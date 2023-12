Mata infarto a tendero

MONCLOVA, COAH.- Un comerciante fue localizado sin vida y en estado de descomposición, luego que falleció en soledad al interior de su domicilio en la colonia Miravalle 3, víctima de un infarto.

El occiso fue identificado por las autoridades como Gustavo Alanís de 80 años de edad, quien despachaba su propia tienda de abarrotes y tenía domicilio ubicado en la calle Lucio Blanco, número 656, en la esquina con la calle Domingo Arrieta en la colonia Miravalle 3.

De acuerdo a la versión de vecinos del lugar, don Alanís, como era conocido el difunto, no abrió su negocio y no respondía a las llamadas de sus vecinos y no fue hasta que una de sus hijas, llegó a la tienda y entró localizando a su padre sin vida.

Al arribar al lugar, los detectives de la Agencia de Investigación Criminal se percataron que el cuerpo del tendero iniciaba el proceso de descomposición y solicitaron la presencia del personal del Grupo de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para que fijaran la escena y recolectaran evidencia para posteriormente ordenar el levantamiento del cuerpo para llevarlo al Servicio Médico Forense, donde fue sometido a la necropsia de ley que arrojó que don Alanís falleció a consecuencia de un infarto.