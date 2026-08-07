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Adolescente atropellada por motociclista en Monclova

La menor fue trasladada a la Cruz Roja para recibir atención médica tras el accidente.

Por Jaime Guerrero - 07 agosto, 2026 - 07:55 p.m.
Adolescente atropellada por motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente de 14 años resultó lesionada luego de ser embestida por un motociclista, por lo que fue trasladada a la sala de urgencias de la Clínica del Hospital de la Cruz Roja.

Los hechos se registraron la noche del viernes, cuando enfermeros de la Benemérita Institución atendieron a la menor, quien presentaba una herida en el rostro tras ser atropellada por el motociclista.

 

Tras brindar la atención inicial a la adolescente, los enfermeros dieron aviso a las autoridades correspondientes para que tomaran conocimiento de los hechos y realizaran las diligencias necesarias.

 

Hasta el momento, la información proporcionada no establece la identidad del motociclista ni las circunstancias específicas en que ocurrió el atropellamiento.

 

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