Adolescente atropellada por motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente de 14 años resultó lesionada luego de ser embestida por un motociclista, por lo que fue trasladada a la sala de urgencias de la Clínica del Hospital de la Cruz Roja.

Los hechos se registraron la noche del viernes, cuando enfermeros de la Benemérita Institución atendieron a la menor, quien presentaba una herida en el rostro tras ser atropellada por el motociclista.

Tras brindar la atención inicial a la adolescente, los enfermeros dieron aviso a las autoridades correspondientes para que tomaran conocimiento de los hechos y realizaran las diligencias necesarias.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece la identidad del motociclista ni las circunstancias específicas en que ocurrió el atropellamiento.