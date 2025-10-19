Taxista viudo muere por infarto en carretera federal

FRONTERA, COAH.– A una semana de haber quedado viudo, un taxista perdió la vida la mañana de este sábado mientras se encontraba en circulación sobre la carretera federal número 30, a la altura de la colonia Aviación, presuntamente a causa de un infarto fulminante.

El ahora fallecido fue identificado como Rito Puentes Barrientos, de 61 años de edad.

Fue alrededor de las 07:40 horas cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona inconsciente dentro de un vehículo de transporte.

Compañeros del gremio acudieron primero al domicilio del taxista para informar a su familia que algo le había ocurrido, pues lo encontraron detenido frente a una tienda de conveniencia ubicada en ese sector y no respondía.

Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que Puentes Barrientos ya no contaba con signos vitales.

Según testimonios de familiares, el hombre padecía hipertensión y recientemente había sufrido dos eventos cardíacos.

Además, apenas hacía una semana había fallecido su esposa, situación que lo mantenía en evidente desgaste emocional.

Los investigadores tomaron conocimiento de los hechos y recabaron datos en el lugar. Debido a los antecedentes clínicos y a la ausencia de indicios de violencia, todo apunta a una muerte natural derivada de complicaciones cardíacas.

El cuerpo fue trasladado por personal de una funeraria con la autorización del Ministerio Público para realizar los trámites de ley y ser entregado posteriormente a sus familiares.