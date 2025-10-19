Hombre gravemente herido tras apuñalamiento en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre resultó gravemente herido tras ser apuñalado durante una pelea en la colonia Lucrecia Solano, en la madrugada de este sábado. La víctima, identificada como Rodolfo Alejandro Quiñones Mata, de 30 años, se encuentra en estado crítico en el Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Fue en las primeras horas del día cuando vecinos reportaron una pelea entre varios individuos en la calle Ramos Flores, esquina con la privada Claudia Garibay. Durante el altercado, uno de los participantes sacó un cuchillo y apuñaló a Rodolfo al menos cuatro veces, hiriéndolo en el tórax y abdomen.

El hombre gravemente herido fue ayudado por otros dos hombres y una mujer, quienes lo subieron a un automóvil Chevrolet blanco para llevarlo de urgencia al Hospital Amparo Pape. En el trayecto, solicitaron ayuda a las autoridades para abrir paso, debido a la importante pérdida de sangre del herido.

Cuando llegaron agentes de la Policía Municipal al lugar del conflicto, los agresores ya habían huido. Vecinos indicaron que los implicados escaparon en diferentes direcciones al comenzar la movilización policial.

Rodolfo, residente en la privada Claudia Garibay número 119 de la misma colonia, permanece hospitalizado bajo estricta vigilancia médica.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal fueron informados del caso y abrieron una investigación para identificar y detener a los responsables del ataque. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre el motivo de la agresión ni la identidad de los involucrados en la pelea.