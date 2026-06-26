Denuncia niña abuso por parte de su primo madre lo hiere con cuchillo

MONCLOVA, COAH.- Un presunto caso de abuso sexual contra una menor derivó en un violento altercado familiar que dejó dos personas lesionadas con arma blanca, entre ellas el presunto agresor de siete años, y una mujer detenida la noche del viernes en la colonia Colinas de Santiago.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:40 horas, cuando el 911 alertó a las corporaciones de seguridad sobre una persona agresiva que había atacado a varias personas con un cuchillo.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Ivonne Zúñiga, quien señaló que América N de 22 años, había atacado a dos personas con un cuchillo para luego escapar.

Debido a la delicadeza del caso, la Policía implementó un operativo de búsqueda en el sector, localizando a América, con domicilio en la calle Antonio Balcárcel número 1543, de la misma colonia.

Al ser asegurada, América N manifestó que momentos antes su hija de siete años, regresó de jugar con una actitud inusual. Al preguntarle qué ocurría, la menor presuntamente le reveló que su primo, Brandon N, le había realizado tocamientos indebidos y la amenazó para que no contara lo sucedido.

Tras escuchar la versión de la niña, cegada por la furia, la madre acudió al domicilio del menor para reclamarle lo ocurrido. Sin embargo, la discusión escaló rápidamente y, presuntamente, la mujer tomó un cuchillo con el que lesionó al menor y a María Luisa, quien intervino para intentar controlar la situación.

A la llegada de los oficiales, los dos lesionados ya habían sido trasladados al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde recibieron atención médica y quedaron bajo valoración.

Por su parte, la presunta agresora fue asegurada por elementos de la Policía Municipal y trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes tanto por las lesiones ocasionadas como por el señalamiento de un presunto delito en agravio de la menor, hechos que serán esclarecidos conforme avancen las investigaciones.