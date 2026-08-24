Hombre reporta robo en su comercio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un comercio de la Zona Centro fue víctima de un robo durante la madrugada del domingo, luego de que delincuentes abrieran un boquete en la parte posterior del inmueble para ingresar y sustraer herramientas valuadas en aproximadamente 45 mil pesos.

Norberto Viruette, propietario de Vidrios Viruette, descubrió el atraco el lunes al llegar a su establecimiento y encontrar daños en la parte trasera del negocio.

Aunque el comercio cuenta con cámaras de seguridad en el frente, el acceso utilizado por los responsables se encontraba en la parte posterior, donde concentraron los daños para ingresar sin ser detectados.

Viruette informó que presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades. Hasta el momento, dijo, no se habían obtenido resultados concretos sobre la identidad de los responsables ni el esclarecimiento del robo.

El comerciante señaló además que en calles cercanas se habían registrado otros hechos delictivos. Entre ellos mencionó un cristalazo en la tienda de zapatos Andrea, ubicada sobre la calle De la Fuente, entre Matamoros y Jesús Silva.

También reportó que, a espaldas de Vidrios Viruette, sobre la calle Venustiano Carranza, había sido desmantelado un vehículo, del cual sustrajeron un estéreo con valor superior a 5 mil pesos.

Ante la serie de incidentes, Viruette pidió reforzar los recorridos policiacos, principalmente durante las noches y madrugadas, al considerar que existe preocupación entre los comerciantes por la seguridad de sus establecimientos.

Asimismo, refirió que tenía conocimiento de personas que se reunían y ocultaban en inmediaciones del antiguo Merco, conocido como "Merco Quemado", además de otros puntos cercanos donde existen comercios y hoteles.

Los comerciantes solicitaron a las autoridades incrementar la vigilancia en el primer cuadro para prevenir nuevos robos y atender la inseguridad que afecta al sector.