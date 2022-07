"Pedí ayuda, no que lo mataran"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – "Uno pide apoyo a las autoridades, no que maten a nuestros hijos" señaló la madre del joven que murió a consecuencia de los balazos que le propinó un policía municipal.

La madre de nombre Thelma, madre de Jesús Leonardo de la Cruz Bermea, señaló que fue ella quien dio aviso a las autoridades sobre la actitud agresiva que tenían estas dos personas al exterior de su domicilio.

Indicó que al llegar las autoridades fue ella misma quien les dio acceso a los elementos de policías a entrar al domicilio para capturar a los jóvenes.

Comentó que Rubén fue sometido al interior del domicilio, mientras que Leonardo huyó del lugar, ingresando a domicilios de los vecinos y evitando ser detenido por las autoridades.

"De rato escuché tres balazos no me dejaron acercarme no me dicen nada, no me han dado información, no es justo que uno pida el apoyo, pero no para que maten a nuestros hijos", declaró la madre de la persona fallecida.

Relató que de repentinamente se escucharon las detonaciones de arma de fuego, momento en el que mas elementos empezaron a llegar al domicilio.

"Tengo entiendo que el policía los siguió brincó una cerca y ahí fue cuando forcejearon, mi hijo solo se defendió", indicó la madre.