Quería estrenar pero sin pagar

MONCLOVA, COAH.- ´Se me hizo fácil, no vi guardias y me metí a la tienda´ dijo un amante de lo ajeno que quería estrenar sin pagar al hurtar tres playeras y unos lentes de sol de una tienda departamental ubicada dentro del Mall Paseo Monclova.

Ante el Ministerio Público fue consignado Jorge Luis Puente Rodríguez de 20 años de edad, vecino de la calle avenida Aviación, número 116, de la colonia Aviación en Frontera.

La detención de Jorge Luis se registró alrededor de las 19:13 horas de ayer, cuando el personal de vigilancia de la tienda departamental que ´mejora tu vida´ llamó al 911 para pedir el apoyo de las autoridades al descubrir al tipo tratando de salir sin pagar las prendas que escondía bajo su ropa.

De inmediato, elementos preventivos arribaron a las instalaciones del Mall, ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas, en donde se entrevistaron con Manuela Oralia López Montoya, gerente del negocio, quien entregó a Jorge Luis Puente, acusándolo de robo.

Ante esto, los representantes de la ley procedieron con el arresto de Jorge y junto a la mercancía fue llevado ante el juez en turno, quien decidió consignarlo al Ministerio Público bajo el cargo de robo agravado.

También lee: Hombre personalizó los ataúdes de los niños asesinados en Texas