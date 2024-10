Rescatan bomberos a ´lomito´ atrapado

MONCLOVA, COAH.- Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron un exitoso rescate la tarde de ayer, tras recibir un llamado de auxilio por un perro que había quedado atrapado en la protección de una vivienda ubicada sobre la avenida Brasil, número 206, en el cruce con la calle Brasilia, colonia Guadalupe.

Vecinos del lugar fueron quienes alertaron a los bomberos, al percatarse de que el "lomito" no podía liberar su cuello, que había quedado atorado en el barandal de la casa. El dueño del can no se encontraba en ese momento, por lo que, preocupados por la situación del animal, decidieron solicitar el apoyo de las autoridades.

A su llegada, los vulcanos evaluaron la situación y procedieron con el rescate, utilizando herramientas especializadas para liberar al perro sin causarle daño. Tras algunos minutos de trabajo, lograron sacar al animal sano y salvo.

El perro, que se encontraba visiblemente asustado pero ileso, quedó a salvo gracias a la rápida intervención de los bomberos, quienes fueron ovacionados por los vecinos por su heroica labor.