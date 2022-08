Se llevan ratas una traila en Asturias

MONCLOVA, COAH.- Víctima de robo un más por parte de los amantes de lo ajeno se dijo un vecino de la colonia Asturias a quien le robaron una traila del interior de su taller, por lo que denunció a las autoridades competentes.

Fue sobre la calle profesor Federico Castillo entre las calles Luis Cervantes de la colonia antes mencionada, donde los rateros nuevamente hicieron de las suyas quedando expuestos los vecinos del lugar, quienes ya por la mañana identificaron en la falta de una traila de aluminio.

Fue la señora Georgina González dueña de un taller de herrería, quien dijo que dentro de su negocio no se labora los domingos, siendo este día en el cual los rateros aprovecharon para extraer el puesto sobre ruedas; de aluminio, toda equipada para venta de comida, a la cual aún le faltaban las puertas; cosa que no les importó y de todos modos se lo llevaron.

La afectada quien dijo solamente tienen dos trabajadores explicó que la unidad en color morado, que los amantes de lo ajeno se llevaron de su casa no ha sido localizada y aseguró no sospechar de nadie en particular, pidiendo solamente el apoyo de las autoridades para poder dar con los responsables pues el costo de una de estas unidades es muy elevado.

