Se queda dormido en taxi

MONCLOVA, COAH.- Por quedarse dormido a bordo del carro de alquiler en el que lo envió una mujer a su domicilio en la colonia Calderón, un hombre de 22 años terminó su viaje en las celdas municipales luego que el taxista se desesperó al no poder despertar a su pasajero al llegar a su destino.

Cerca de las 11:30 horas, una unidad de alquiler de la línea Taxi Metros de Monclova arribó a la calle Pípila, justo al área de barandilla de la Comandancia Municipal.

Ahí el taxista indicó a las autoridades que su pasajero se encontraba profundamente dormido y que no lograba despertarlo a pesar de haberlo llevado a una privada de la colonia Calderón, a donde una mujer le pidió que lo llevara al abordarlo en la colonia Hipódromo.

´Ya me pagó pero no se quiere despertar y pues yo tengo que seguir trabajando, lo lleve a donde me pidieron que lo dejara pero no me hace caso´ dijo el chafirete.

Ante esto, el oficial encargado de los ingresos de los detenidos a las celdas salió para bajar al joven, quien a duras penas logró reaccionar para mencionar que se llamaba Brayan, que tenía 22 años y es vecino de la colonia Calderón.

Al no sostenerse en pie, el joven que se hallaba ahogado en alcohol, fue ingresado en una celda en donde siguió conciliando el sueño.

