Sedientos malandros atacan a cerveceros

MONCLOVA, COAH.- A plena luz del día, dos delincuentes de la colonia Miravalle atacaron a los empleados de una cervecería para despojarlos de un cartón de 'cuartito' mientras descargaban mercancía en un depósito, sin imaginar que sus víctimas se defenderían, resultando en un intercambio de golpes y hasta botellazos. Uno de los trabajadores resultó lesionado.

Los violentos hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando Marcelo Coronado Martínez de 48 años, vecino del oriente de la ciudad, llegó a surtir junto a su compañero en un expendio localizado sobre la avenida Los Reyes y la calle Lucio Blanco.

Cuando el chófer y su compañero se disponían a descargar los cartones, fueron interceptados por dos tipos, los cuales posteriormente fueron identificados como 'El Kevin' y 'El Daniel', vecinos del sector, quienes llegaron a bordo de una motoneta en color blanco.

Aprovechando el descuido de los trabajadores, se abalanzaron sobre ellos para quitarles un cartón de 'cheve' y asaltarlos.

No obstante, viniendo de un 'barrio bravo', Marcelo no se las dejó fácil y enfrentó al par de malandros, que a pesar de echarle montón y tirarlo al suelo, no se rajó y entre una lluvia de botellas ahuyentó a los criminales, pero no conformes, corrieron por una barra que hurtaron de una obra en construcción aledaña para atacar a los trabajadores.

Al escuchar el escándalo que traían al exterior de la tienda, los dueños del lugar salieron en defensa de los trabajadores, por lo que, con las manos vacías y la boca seca, el par de malandros no tuvo de otra más que huir en su motoneta.

Al ver que Marcelo sangraba, los dueños de la tienda llamaron a la Policía y pidieron el apoyo de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al auxilio del trabajador para llevarlo posteriormente a la Clínica 7 del Seguro Social.

La Policía Municipal se desplegó al lugar y al dialogar con el afectado y ver las características de los tipos mediante los videos de seguridad de la tienda, se abocaron a buscarlos sin lograr dar con su paradero.

Los oficiales se limitaron a orientar a los afectados a pasar ante el Ministerio Público para formalizar su denuncia en contra de quien resulte responsable del artero ataque que dejó herido a Marcelo.