Sofocan incendio en patios de AHMSA

MONCLOVA, COAH.– Un incendio de maleza registrado la tarde de ayer dentro de las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA) movilizó de inmediato a elementos del cuerpo de Bomberos, quienes lograron contener el fuego antes de que se extendiera a zonas de riesgo.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto no identificado ingresó de forma ilegal al complejo industrial a través de una de las aceras. Según testigos, el individuo habría estado fumando y arrojó una colilla encendida entre la vegetación seca, provocando el siniestro de manera intencional.

El personal de vigilancia de AHMSA dio aviso a los cuerpos de emergencia, lo que permitió una rápida intervención. Gracias a la oportuna respuesta de los bomberos, el fuego fue sofocado antes de causar daños materiales mayores o poner en riesgo a personas dentro de la planta.

No se reportaron lesionados ni afectaciones a la infraestructura, pero autoridades señalaron que este tipo de incidentes no son aislados. "No es la primera vez que personas ajenas ingresan con fines vandálicos o de robo; incluso han utilizado la maleza para esconderse y después prenden fuego para destruir evidencia", señalaron elementos de seguridad de la siderúrgica.

Aunque el responsable logró huir, los guardias activaron el protocolo de seguridad y notificaron a la Policía Municipal, que ya investiga los hechos. Se espera que con el refuerzo de vigilancia perimetral se reduzca la incidencia de este tipo de actos ilícitos.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos confirmó que, tras la extinción total de las llamas, se realizó una inspección final para descartar cualquier riesgo de reactivación.