´Tuercen´ a ladrón infraganti

MONCLOVA, COAH.- Un delincuente que se introdujo a un domicilio en la colonia Paloma Cordero para cometer un atraco fue asegurado por vecinos y la propietaria del lugar, quienes lo entregaron a las autoridades luego de sorprenderlo cuando desvalijaba una camioneta y rompió la protección metálica de una de las ventanas de la vivienda.

El imputado por los delitos de robo de autopartes, amenazas y lo que resulte se identificó como Jesús Alberto Pedroza Medina de 28 años, quien vive en la calle AHMSA, en la colonia Buenos Aires.

Lo anterior ocurrió el viernes a las 17:30 horas, cuando oficiales de la unidad SP-230 de la Policía Municipal, atendieron el reporte de Guadalupe Isabel Armendáriz Sánchez, quien denunció que su esposo y sus vecinos habían asegurado a un ladrón que fue visto por sus vecinos cuando desvalijaba su camioneta.

La víctima informó que el ladrón quiso entrar a su casa y no pudo, pero para no irse con las manos vacías se puso a desarmar su camioneta, creyendo que no había nadie en el lugar.

"Corran oficiales se quiere escapar, estaba robando en mi casa, desarmó mi camioneta, cuando me salí a la tienda con mi esposo", dijo la denunciante a los oficiales de Seguridad Pública, que acudieron a brindar auxilio a las víctimas del delincuente.

Al abordar a Pedroza Medina, para proceder con su arresto, los uniformados se percataron que el acusado de cometer el robo estaba todo espinado, debido a que cayó entre los nopales cuando pretendía escapar, por lo que los vecinos de Guadalupe, lograron darle alcance para entregarlo a las autoridades.

Al momento de ser arrestado, el caco 'se peinó' con los agentes de Seguridad Pública explicando que pensaba que no había nadie en la propiedad, acusando a Néstor, a quien le dicen ´El Pánico´ le dijo que no había nadie en la propiedad, y lanzó amenazas contra sus captores diciendo que les daría una golpiza nada más que lo dejaran salir libre.

Jesús Alberto fue asegurado por los Policías de la unidad SP-230, junto con un radiador de aluminio y el cableado del vehículo que desmanteló para robarle las autopartes, posteriormente fue encerrado en los separos de la Comandancia Municipal y terminó a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo de autopartes, amenazas y lo que resulte.