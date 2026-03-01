Familia interviene para salvar a Hiromi N en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Momentos de angustia vivió una familia de la colonia Veteranos de la Revolución, luego que una adolescente de apenas 16 años fuera encontrada por sus seres queridos en una situación crítica al interior de su domicilio, lo que generó la movilización de autoridades y su traslado urgente a un hospital del oriente de Monclova.

Los hechos se registraron durante la mañana de este sábado, cuando la madre de la menor, identificada como Hiromi N, la descubrió tratando de poner fin a su vida. Sin perder tiempo, la mujer y otros familiares intervinieron de forma inmediata, cortaron la soga y lograron ponerla a salvo, evitando que la situación pasara a mayores y llamando al 911.

En medio de la desesperación y priorizando su bienestar, la familia decidió trasladarla por sus propios medios a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ingresó al área de urgencias para recibir atención médica especializada.

Personal del nosocomio logró estabilizar a la joven y mantenerla bajo observación, mientras se activaron los protocolos correspondientes para canalizarla a las instancias de apoyo psicológico y médico necesarias, debido al delicado estado emocional que enfrenta.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el reporte correspondiente, sin que se requiriera intervención adicional, ya que la menor permanecía bajo resguardo médico y familiar.