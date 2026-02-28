Le 'rebanan' un brazo a domicilio en la colonia El Mirador

Monclova, Coah.— Un violento episodio se registró la tarde de este sábado en la colonia El Mirador, luego de que un joven fuera atacado con un objeto punzocortante al interior de su propio domicilio, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

El reporte ingresó al Sistema Estatal de Emergencias 911 alrededor de las 15:00 horas, alertando sobre una persona herida en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Quintana Roo y Guadalajara, marcada con el número 1805. Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal encontraron rastros de sangre en el interior del inmueble, confirmando la gravedad de la situación.

Dentro de la casa fue localizado José Alfonso Mata Pedroza, de 22 años de edad, con domicilio en el mismo lugar, quien presentaba heridas considerables en el brazo izquierdo. El joven relató a los oficiales que se encontraba preparándose para bañarse cuando, de manera repentina, dos sujetos ingresaron al domicilio y lo agredieron con un arma blanca, causándole cortes antes de darse a la fuga.

Paramédicos del grupo Águilas Doradas acudieron al llamado de auxilio y, tras brindarle los primeros auxilios, determinaron que presentaba al menos dos lesiones cortantes de aproximadamente 3 y 2 centímetros, por lo que fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal también se presentaron en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación. Durante las entrevistas, vecinos señalaron que el domicilio ha sido frecuentado por diversas personas, presuntamente relacionadas con el consumo de sustancias, lo que podría estar vinculado con la agresión.

Las autoridades ya trabajan en la localización de los responsables y no descartan ninguna línea de investigación, mientras que el estado de salud del joven fue reportado como estable.