5 claves para aprender a negociar en una casa de empeño

Si quieres conseguir un dinero rápido que te permita pagar alguna deuda o cubrir los gastos ante una emergencia, acudir a una casa de empeño es una de las mejores opciones, solo debes saber cómo elegir la mejor y cómo es su funcionamiento, para que realices una buena negociación.

Lo más importante para negociar es saber escoger el mejor lugar de empeño, y comparar varias opciones, teniendo en cuenta sitios de confianza.

¿Cuáles son las claves para negociar en una casa de empeño?

1. Decisión

Debes decidir que artículos deseas empeñar y la cantidad de dinero que buscar obtener por él, las herramientas, los artículos, armas, y joyería son artículos comunes.

Estos no necesitan estar en excelentes condiciones ni ser seguros o estar en funcionamiento, no obstante, no tendrás mucho dinero por ellos o a lo mejor hasta nada por ellos.

Si no pagas el préstamo que se te hizo por el artículo, la casa lo pondrá en su tienda para venderlo por más de lo que se te prestó, esa es la manera en la que obtendrás ganancias.

No podrán vender artículos rotos o que no funcionen, así que no te darán prestamos por ellos, por esto mismo, tampoco podrán darte lo que realmente vale el articulo porque si tienen que venderlo, no obtendrían ganancias por este.

2. Vender o empeñar

Lleva tu artículo a la casa de empeño y diles si lo que quieres es venderlo o conseguir un préstamo por el (empeñarlo), también puedes llamar primero a la casa de empeño para verificar que están interesados en verlo.

Algunas veces, si tienen muchos artículos cómo el que tratas de empeñar, podrían rechazarlo, esto podría pasar con herramientas grandes, cómo escaleras telescópicas, ya que es posible que no tengan espacio para almacenarlos.

3. Confianza en ti mismo

Cuando te pregunten, contéstale cuánto te gustaría obtener por el artículo, deberás ser muy directo y tener mucha confianza, pero también ser educado y razonable.

Por ejemplo, podrás decir me gustaría obtener unos 500$" o "necesito obtener lo más cercano que se pueda a los 500$", lo cual será mucho mejor que "será mejor que me des 500$ o me voy" o "no lo sé, solo dime tu cuanto crees que cueste, supongo".

Casi siempre es muy útil pedir un poco más de lo que realmente quieres, ya que algunas veces te harán una contraoferta, del mismo modo en que ocurre cuando compras un carro.

4. Acuerdo

Cuando te pongas de acuerdo sobre el precio, llena las planillas y recibe tu dinero, en el papeleo necesario para empeñar o vender algo, se requiere una identificación oficial y debes colocar la huella digital de tu pulgar en la parte de atrás del recibo.

Esto es por razones de seguridad, para así ayudar a encontrar artículos robados que hayan sido empeñados, con esto ya tendrás un poco más de dinero extra.

5. Límite de tiempo

Regresa dentro de los límites del tiempo acordado para pagar el préstamo más los intereses y así podrás recuperar tu artículo sin contratiempo, casi siempre tendrás de uno a tres meses para pagar lo empeñado o renovarlo, esto dependerá de la casa de empeño que te dirijas.