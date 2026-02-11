Mexicano detenido en Bélgica por acosar a la cantante Silvy De Bie

¿Quién es Silvy De Bie? Cantante belga de 45 años de edad

¿Quién es Silvy De Bie, cantante belga de 45 años de edad?

Silvy De Bie es una reconocida cantante que nació el 4 de enero de 1981 en Heist-op-den-Berg, Bélgica. La cantante belga, Silvy De Bie, es famosa principalmente por ser la vocalista principal del grupo de música dance Sylver.

¿Qué edad tiene Silvy De Bie?

Silvy De Bie tiene 45 años de edad.

¿Quién es la pareja de Silvy De Bie, cantante belga de 45 años de edad?

Actualmente se desconoce si Silvy De Bie tiene pareja sentimental; anteriormente, en 2007, estuvo casada con Khalid Boujida.

¿De qué signo zodiacal es Silvy De Bie?

Silvy De Bie pertenece al signo zodiacal de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Silvy De Bie, cantante belga de 45 años de edad?

La cantante Silvy De Bie tiene una hija llamada Noor, de 22 años de edad.

¿Qué estudió Silvy De Bie?

Se desconoce el grado de estudios de Silvy De Bie, pues desde muy pequeña, la cantante belga comenzó su carrera artística.

¿En qué ha trabajado Silvy De Bie, cantante belga de 45 años de edad?

Silvy De Bie ha trabajado desde muy joven en el ambiente musical; a los 10 años fue conocida como Silvy Melody. Ya para 2001, Silvy De Bie es la vocalista del grupo dance Sylver, donde lanzó 5 álbumes de estudio:

- Chances (2001)

- Little Things (2003)

- Nighttime Calls (2004)

- Crossroads (2006)

- Sacrifice (2009)

Como solista, Silvy De Bie es conocida solo como Sil o Silvy, lanzando varios sencillos y un disco Baby Bird (2018).

Mexicano es detenido en Bélgica tras acosar a la cantante Silvy De Bie

La cantante Silvy De Bie denunció a un hombre mexicano de acoso, luego de que en los últimos días tuvo la impresión de que alguien la seguía.

El detenido se trata de Óscar C.V., de 51 años de edad, un contador y experto financiero que viajó de la CDMX a Turquía y luego a Bélgica para poder encontrarse con la cantante Silvy De Bie.

Tras la detención del mexicano y su declaración, este fue liberado bajo estrictas condiciones y una prohibición de contacto con la cantante Silvy De Bie.