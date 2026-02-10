Gen Digital advierte sobre el aumento de fraudes románticos en España

Amor en línea, cuando las estafas se camuflan de romance

La IA está impulsando una nueva ola de ciberdelincuencia dirigida, que aprovecha la confianza emocional de los enamorados para cometer estafas románticas y delitos de sextorsión, advierten los especialistas.

ESPAÑA- Hay amores que nos llenan de ilusiones, pero pueden vaciarnos las billeteras y las cuentas bancarias, según se desprende del reciente informe Gen Threat Report Q3-2025 de la empresa Gen Digital (www.gendigital.com), que muestra los cambios y tendencias más significativas que están redefiniendo el panorama global en materia de ciberseguridad.

La inteligencia artificial (IA) y la automatización impulsan una nueva ola de ciberdelincuencia dirigida, con un aumento de los ciberdelitos que utilizan las relaciones amorosas y la intimidad de los usuarios para cometer fraudes a través de internet, según se desprende este estudio del Gen Threat Labs (GTL), el equipo de investigación de Gen centrado en descubrir y analizar las amenazas y estafas digitales más recientes en el mundo.

Los hallazgos de esta investigación revelan un panorama de amenazas cada vez más personalizado, ya que los atacantes utilizan la inteligencia artificial para automatizar la persuasión y robar credenciales de alto valor en toda la web, según el GTL.

"La IA ha cambiado la escala y la velocidad de los ciberataques", comenta Siggi Stefnisson, director de Tecnología (CTO) de ciberseguridad de Gen Digital. Añade que esta tecnología "está siendo aprovechada para producir estafas en masa, personalizarlas y atacar a las personas con una precisión que no se había visto antes".

Stefnisson explica que, a su vez, las compañías de ciberseguridad como Gen, están utilizando la IA "para mantenerse un paso por delante de los ciberdelicuentes, aplicándola para proteger a los usuarios y empresas, en lugar de para engañarlos, y ofrecer defensas en tiempo real para dar tranquilidad a las personas que viven y trabajan en línea".

Aumento de estafas románticas y sextorsión

Uno de los aspectos más llamativos del informe Gen Threat Report Q3-2025 es la proliferación de las denominadas ´estafas románticas´ en las que "los ciberdelincuentes buscan llegar a las billeteras de los usuarios a través de las relaciones amorosas, aprovechando la confianza emocional de los usuarios en línea". Durante el tercer trimestre de 2025 aumentaron un 36%, las estafas en aplicaciones (apps) de citas, mediante las cuales los ciberdelincuentes buscan ganarse la confianza de los usuarios para solicitarles dinero, y creció un 32% la sextorsión, consistente en chantajear al usuario para que efectúe una acción concreta bajo la amenaza de difundir sus fotos o videos íntimos.

Estos datos reflejan cómo los ciberdelincuentes combinan técnicas de manipulación psicológica para engañar a las personas, aprovechando la confianza de los usuarios para robarles información privada, así como datos y recursos económicos, según Luis Corrons, experto en ciberseguridad, con el cargo de ´Security Evangelist´ en Gen Digital.

Las ciberestafas amorosas más comunes

Partiendo de la base de que el primer paso para protegerse de un fraude en internet consiste en conocer su existencia y funcionamiento, Corrons describe a continuación algunas de las principales "estafas románticas" o relacionadas con el amor optimizadas con IA que están en auge a nivel mundial.

Influencer o perfil falso creado con deepfake. "Los estafadores están utilizando cada vez más fotos, vídeos y voces generadas ´por inteligencia artificial para hacerse pasar por desconocidos atractivos físicamente o, en algunos casos, incluso por celebridades. Estas falsificaciones resultan personales e íntimas, haciendo creer a las víctimas que están hablando con alguien real", explica Corrons.

Sextorsión bajo el modo ´intimidad sintética´. "En esta estafa, que suele escalar rápidamente, la víctima comienza a conversar con un perfil falso de internet, y luego de intercambiar algunos mensajes o imágenes, recibe una foto o vídeo manipulado con IA que parece mostrarla en situaciones comprometedoras. El criminal exige entonces un pago para mantener ese contenido en privado", describe este especialista.

Sextorsión bajo la modalidad recíproca generada por IA. Corrons explica que, en este caso, "el estafador toma la iniciativa enviando primero imágenes eróticas o sugerentes creadas por IA para bajar las defensas psicológicas de la víctima, y después pide reciprocidad esperando que la víctima le envíe fotos reales. Una vez que las obtiene, comienza la extorsión, mediante exigencias de pago o amenazas de su difusión".

Clonación de voz. "Basándose en apenas unos segundos de una grabación de audio real, los estafadores pueden imitar la voz de la pareja o un familiar de la víctima y fingir una emergencia que requiere ayuda inmediata, diciendo, por ejemplo, que está varado en el extranjero y necesita dinero para regresar", puntualiza el experto.

Romance que se convierte en trampa de inversión. Esta estafa, conocida como ´Pig butchering´, se caracteriza por empezar aparentando ser un vínculo amoroso genuino que de a poco empieza a derivar en una manipulación financiera, explica el experto de Gen Digital. Señala que "el o la estafador/a se hace pasar por una pareja cariñosa, y después introduce a la víctima en una `inversión segura´, como una `oportunidad en criptomonedas´ o `una plataforma de inversión exclusiva´, utilizando la IA para ganarse su confianza y finalmente esfumarse junto con su dinero".

Falsa "verificación" o plataformas de citas fraudulentas. "Los ´anzuelos´ de esta estafa son la seguridad y la confianza. Los estafadores crean sitios relacionados con alguna faceta del ámbito amoroso o romántica que parecen oficiales, pero son una fachada, donde solicitan `verificar tu identidad´ en una página externa, que en realidad recopila tus datos personales y bancarios, robando tu información confidencial", explica.

Interacciones con la IA que parecen humanas

"A partir del momento en que la IA aprendió a comportarse como un ser humano, las estafas románticas pasaron a incorporar un rostro creíble, una voz convincente, una historia de vida coherente y unos gestos atentos que el usuario que es víctima del engaño siente como una situación de enamoramiento", según Luis Corrons, experto en ciberseguridad. "El guion de dicho enamoramiento está diseñado al detalle, mediante la IA, que no solo es utilizada para crear lo que se dice para engañar a la víctima, sino también cómo se dice y cuándo", según este experto en ciberseguridad.

Señala que "los modelos conversacionales basados en IA son entrenados para reflejar las emociones de la víctima, aumentar la cercanía con ella mediante pequeños compromisos progresivos y elegir el momento adecuado para mostrar vulnerabilidad, justo cuando la persona está emocionalmente más receptiva". "Esa es la parte más peligrosa de la estafa, porque los humanos no decidimos confiar por un solo hecho, sino por una acumulación de pequeñas señales repetidas. La IA amplifica esas señales con una consistencia y precisión inquietante", destaca.

"Un ciberestafador impulsivo podría equivocarse o no captar una determinada emoción, pero una IA puede repetir exactamente la frase que la víctima utilizó tres días antes, creando la ilusión de empatía y de una historia compartida", concluye Corrons.