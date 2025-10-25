WhatsApp dejará de ser compatible con modelos antiguos en noviembre 2025

Millones de usuarios alrededor del mundo deberán verificar la versión del sistema operativo de sus dispositivos, pues WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular, dejará de ser compatible con una lista de modelos antiguos a partir de noviembre de 2025. Esta medida responde a la necesidad de actualizar los protocolos de seguridad y las funciones más recientes de la plataforma.

La compañía de mensajería, propiedad de Meta, actualiza periódicamente los requisitos mínimos de software para garantizar que sus usuarios puedan contar con las últimas características de seguridad y funcionalidad. Los dispositivos afectados son aquellos que ya no pueden actualizarse a las versiones más recientes de sus respectivos sistemas operativos.

Dispositivos y Sistemas Operativos Afectados

El bloqueo programado para noviembre impactará principalmente a smartphones que operan bajo versiones obsoletas de Android y iOS. Los usuarios de estos dispositivos perderán la capacidad de enviar y recibir mensajes, así como de acceder a sus cuentas.

En el ecosistema Android:

La aplicación dejará de ser compatible con teléfonos que operen con versiones de Android por debajo de un umbral específico (ej: Android 5.0 Lollipop o 6.0 Marshmallow).

Esto incluye modelos antiguos de marcas como Samsung, LG, Huawei y Motorola que nunca recibieron una actualización a las versiones más recientes. Los usuarios deben verificar que su teléfono corra, al menos, la versión (ej: Android 6.0 o superior).

En el ecosistema iOS (Apple):

La restricción afectará a iPhones que ya no pueden instalar la versión de iOS que WhatsApp exige como mínima (ej: iOS 13 o superior).

Esto generalmente incluye modelos como el iPhone 6S y anteriores, que, aunque siguen funcionando, carecen de las capacidades para soportar las nuevas medidas de seguridad.

Recomendaciones para los Usuarios

Para evitar quedarse sin el servicio de mensajería, se recomienda a los usuarios verificar inmediatamente la configuración de su teléfono para confirmar la versión de su sistema operativo. Quienes posean un modelo incompatible deberán considerar la adquisición de un dispositivo más reciente o la migración a otra aplicación de mensajería, pues no habrá solución de software posible para los teléfonos descontinuados.