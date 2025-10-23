Grave Woman Assaulted by Husband in Nava

Una mujer resultó gravemente lesionada tras ser arrojada por las escaleras de su vivienda en la colonia Manantial, en Nava, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Manantial Poza de la Becerra, donde testigos alertaron a Protección Civil y Bomberos tras observar que la víctima quedó inconsciente luego de la agresión. Al llegar al lugar, los paramédicos estabilizaron a la mujer y la trasladaron a un hospital local, donde su estado de salud fue reportado como delicado y con pronóstico reservado. De acuerdo con los primeros informes, el presunto responsable es el esposo de la víctima, quien huyó del sitio antes del arribo de las autoridades. Testigos lo describieron como un hombre de complexión media, aproximadamente 1.70 metros de estatura, con barba y bigote, vestido con camisa verde y pantalón color caqui.

Elementos del Mando Coordinado activaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero. Las autoridades exhortaron a la víctima, una vez que su condición lo permita, a presentar la denuncia formal para que se proceda legalmente en su contra.