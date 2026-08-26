Meta pacta pagar hasta 18 mil millones de dólares por demanda sobre protección de menores

Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, acordó pagar hasta 18 mil millones de dólares para poner fin a una demanda colectiva presentada por 29 estados de Estados Unidos, relacionada con acusaciones sobre la protección de menores en sus plataformas.

Aunque la compañía, dirigida por Mark Zuckerberg, rechazó las acusaciones, decidió llegar a un acuerdo judicial que contempla tanto un pago millonario como la implementación de nuevas medidas destinadas a limitar el uso de sus redes sociales por parte de menores de edad.

Las autoridades acusaron a Meta de haber desarrollado funciones que podrían fomentar un uso prolongado y adictivo entre niños y adolescentes. Entre ellas mencionaron la reproducción automática de videos, las historias de Instagram y las notificaciones frecuentes, diseñadas, según los demandantes, para incentivar el regreso constante de los usuarios a las aplicaciones.

La empresa también fue señalada por la presunta recopilación y utilización indebida de información personal de menores, lo que, según las acusaciones, habría violado leyes federales y estatales relacionadas con la privacidad infantil.

Meta rechaza las acusaciones, pero acepta el acuerdo

Meta sostuvo que no está de acuerdo con los señalamientos y afirmó confiar en que las pruebas demostrarán su compromiso con los jóvenes. Sin embargo, aceptó el acuerdo para cerrar el litigio.

Del monto pactado, 17 mil 100 millones de dólares serán destinados directamente a 48 estados, Washington DC y tres territorios estadounidenses. Además, Meta aceptó realizar una aportación a un fondo conjunto si YouTube y TikTok implementan controles similares.

Los fiscales generales que participaron en la demanda celebraron el acuerdo. Brian Schwalb, fiscal general de Washington DC, lo calificó como una victoria para la salud pública de los jóvenes y acusó a Meta de haber priorizado sus ganancias pese a conocer posibles daños derivados de sus plataformas.

Meta, por su parte, describió el pacto como un paso importante y expresó su intención de que las medidas sirvan para establecer un nuevo estándar dentro de la industria tecnológica.

Estas serán las nuevas restricciones para adolescentes

Como parte del acuerdo, Meta deberá aplicar distintas medidas en sus plataformas para limitar el tiempo y determinadas funciones disponibles para usuarios menores de 18 años.

Entre las disposiciones señaladas por el fiscal general de California se encuentran:

Un límite predeterminado de dos horas diarias para menores de 18 años, que únicamente podrá ser desactivado por padres o tutores legales.

Un bloqueo nocturno automático entre las 00:00 y las 06:00 horas, también sujeto a autorización de los tutores.

Restricciones predeterminadas para las notificaciones entre las 22:00 y las 07:00 horas, además de durante el horario escolar.

Un sistema reforzado para denunciar contenido potencialmente dañino y el compromiso de responder al 90% de esas denuncias en un máximo de seis horas.

La eliminación de la cantidad de "me gusta" o reacciones visibles para usuarios menores de 18 años.

La prohibición de filtros relacionados con procedimientos cosméticos para menores de edad.

Controles de edad más estrictos y la eliminación de cuentas pertenecientes a menores de 13 años.

El acuerdo llega tras días de presión en tribunales

El pacto se produce después de varias jornadas de litigio en las que fueron presentadas pruebas que, según los señalamientos, apuntaban a que algunos directivos de Meta conocían situaciones potencialmente perjudiciales relacionadas con sus plataformas.

La empresa había defendido durante meses su compromiso con la seguridad infantil mientras enfrentaba múltiples demandas. Sin embargo, finalmente optó por alcanzar un acuerdo que no implica admitir responsabilidad o conducta indebida.

Meta también insistió en que las nuevas restricciones tendrán mayor efectividad si otras plataformas adoptan medidas semejantes. La compañía señaló específicamente a TikTok y YouTube, bajo el argumento de que los adolescentes podrían trasladarse a otras aplicaciones si las restricciones solo se aplican en una plataforma.

Las redes sociales continúan siendo una parte fundamental del negocio de Meta, debido al enorme número de usuarios y a los datos que generan, elementos relevantes tanto para su actividad publicitaria como para el desarrollo de productos de inteligencia artificial.