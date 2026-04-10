Hospitales en Málaga reportan casos graves por reto del paracetamol

En la era de las redes sociales, los retos virales se han convertido en una forma de entretenimiento... pero también en una amenaza real. Uno de los más recientes —y alarmantes— es el llamado "reto del paracetamol", una tendencia que ha encendido las alertas en países como España y Colombia.

¿En qué consiste este reto?

El desafío, difundido principalmente entre adolescentes, consiste en ingerir grandes cantidades de paracetamol para "competir" entre amigos o seguidores. En algunos casos, el objetivo es ver quién resiste más tiempo hospitalizado o quién soporta mayores efectos secundarios.

Lo que parece un "juego" en redes sociales, en realidad puede convertirse en una emergencia médica grave.

Un medicamento común... con riesgos mortales

El paracetamol es uno de los analgésicos más usados en el mundo y, en dosis adecuadas, es seguro. Sin embargo, su consumo excesivo puede provocar consecuencias devastadoras.

Especialistas advierten que superar ciertas cantidades puede generar:

- Intoxicación aguda

- Daño severo en el hígado

- Insuficiencia hepática

- Necesidad de trasplante

- Incluso la muerte

De hecho, dosis superiores a 4 gramos diarios ya se consideran tóxicas, y algunos casos vinculados a este reto han llegado hasta los 10 gramos.

Casos reales que preocupan

Hospitales en España, especialmente en Málaga, han reportado ingresos de menores de entre 11 y 14 años con síntomas graves tras participar en este desafío.

Aunque no se trata de una tendencia masiva, sí existe una preocupante señal de crecimiento, lo suficiente para que autoridades sanitarias emitan alertas internacionales.

Además, el fenómeno no se limita a Europa. En países como Colombia también se han difundido advertencias ante la posible propagación del reto en redes sociales.

El problema detrás del reto: presión social digital

Más allá del medicamento, el verdadero riesgo está en la lógica de los retos virales:

- Búsqueda de aceptación social

- Falta de percepción del peligro

- Influencia de contenido en redes

- Escaso pensamiento crítico en edades tempranas

Muchos adolescentes no buscan hacerse daño intencionalmente, pero terminan en situaciones críticas por seguir tendencias.

Síntomas de alerta

Uno de los mayores peligros es que los síntomas pueden parecer leves al inicio. Entre los principales signos están:

- Náuseas y vómitos

- Dolor abdominal

- Sudoración excesiva

- Cansancio extremo

- Color amarillento en piel u ojos (en casos avanzados)

La detección tardía puede empeorar el pronóstico.

¿Qué pueden hacer padres y educadores?

Especialistas coinciden en que la prevención es clave:

- Hablar abiertamente con los adolescentes sobre los riesgos

- Supervisar el uso de redes sociales

- Evitar el acceso libre a medicamentos en casa

- Fomentar el pensamiento crítico frente a tendencias virales

La educación digital ya no es opcional: es una necesidad.

El "reto del paracetamol" es un ejemplo claro de cómo una práctica aparentemente inofensiva puede convertirse en una amenaza real para la salud.

En un entorno donde los retos virales se difunden en segundos, la información, la comunicación y la prevención son las herramientas más poderosas para evitar tragedias.